- Prețul petrolului este in cadere libera, din cauza pandemiei de coronavirus! Infecția de coronavirus a facut ca crerea de benzina și motorina sa scada drastic, deoarece oamenii sunt in auto-izolare și nu mai consuma nimeni combustibil. Vestea surprinzatoare pentru toți cei care au mașini pe benzina…

- Prețul carburanților continua sa scada, pe fondul pandemiei (care a generat o cerere mai mica) și al scaderii prețului barilului de petro la nivel internațional, un litru de carburant fiind cu peste... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Guvernul are, pe lista suplimentara, a ședinței de la aceasta ora, adoptarea unei Ordonanțe de Urgența prin care sa se faca derogarea pentru benzina și motorina in ceea ce privește adaosul de biocarburant. "Vreau sa introduce OUG stabilirea condițiilor de comercializare a benzinei și motorinei…

- Mai multe statii PECO au afisat preturi mai mici la carburanti. Un litru de motorina costa in medie cu 55 de bani mai putin, iar benzina – cu 25 de bani. Gazul lichefiat s-a ieftinit cu 10 bani. Ieftinirea vine la doua saptamani dupa ce petrolistii au scazut preturile la panou, transmite IPN.

- Prețul petrolului s-a prabușit cu peste 20 la suta pe fundalul epidemiei de coronavirus, dar și din cauza faptului ca dupa ședința din 6 martie, care a avut loc la Viena, Organizația Statelor Exportatoare de Petrol (OPEC) și Rusia nu au ajuns la un consens.

- In vremea coronavirusului, platim mai putin pentru un plin de carburant. Benzina a scazut deja sub cinci lei pe litru, iar motorina coboara spre acest prag. Iar preturile au toate sansele sa scada in continuare. Pretul barilului de petrol a avut o scadere istorica - aproape 30 la suta. Pentru o singura…

- Pretul barilului de petrol a avut o scadere istorica - aproape 30 la suta. Pentru o singura noapte este cea mai puternica prabusire din ultimele trei decenii. Daca pretul barilului se mentine la nivelul de acum, analistii spun ca la pompa ieftinirile ar putea fi si de 15 la suta.