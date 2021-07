Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Transportorilor a anunțat marți scumpirea biletelor de calatorie pentru STB și Metrorex incepand cu 1 august, potrivit unui comunicat de presa. Mai exact, o calatorie cu autobuzul sau tramvaiul in București va crește de la 1,3 lei la 3 lei, in timp ce pentru metrou o calatorie crește de la…

- „Am platit zilele trecute ajutorul pentru nou-nascuti, pentru mai multe luni restante. In acest moment, avem restante la ajutorul pentru nou-nascuti si ajutorul pentru femei insarcinate pe lunile martie, aprilie si mai. Reusim sa insanatosim bugetul in ritmul pe care ni-l permit incasarile si pana la…

- Cei care se vor vaccina anti-COVID-19, pe 1 iunie, la centrul drive-thru din Piata Constitutiei, vor primi bilete gratuite la teatre si muzee din Bucuresti, transmite primarul general al Capitalei, Nicusor Dan. „Toti cei care se vor vaccina anti-COVID-19 maine, 1 iunie, la centrul de vaccinare drive-thru…

- Primarul Sectorului 1, Clotilde Armand, a anunțat ca susține propunerea profesorului Andrei Oișteanu de a schimba numele strazii pe care se afla ambasada Belarusului in București in Roman Protasevici, dupa numele fostului jurnalist și activist Roman Protasevici, arestat dupa ce autoritațile belaruse…

- "Am participat ieri la o intalnire tehnica intre reprezentanții Comisiei Europene și reprezentanții autoritaților romane, pe tema celor doua proceduri de infringement care vizeaza poluarea aerului din București.Din partea autoritaților naționale au participat reprezentanți de la Ministerul Afacerilor…

- Fostul primar al Capitalei vrea sa știe și daca deschiderea stațiilor de metrou pe magistrala V "a respectat toate prevederile legale", precum și ce masuri are in vedere ministrul pentru protejarea cetațenilor, dar și pentru a se asigura ca toate stațiile de metrou existente in București au atorizația…

- Primarul Capitalei, Nicusor Dan, anunta ca circulatia autobuzelor pe liniile 104, 117, 178, 300, 313 si 368 va fi extinsa si pe parcursul noptii pentru a facilita transportul bucurestenilor care doresc sa se imunizeze in cadrul maratonului vaccinarii din Bucuresti. „Peste exact 24 de ore, adica vineri…