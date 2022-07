Stiri pe aceeasi tema

- In acest an, puțina planificare te poate ajuta sa-ți reduci costurile de calatorie in strainatate. Acum este ceva obișnuit pentru romani sa cumpere pachete turistice avantajoase, cu mult inainte de data calatoriei. Poți face asta și tu, insa nu uita sa ceri toate informațiile cu privire la transport,…

- CFR Calatori mareste preturile la biletele de tren de la 1 iulie, astfel ca o calatorie Bucuresti - Constanta, de exemplu, la clasa a 2-a, va costa 67 de lei cu IR, de la 55,7 lei, iar pana la Brasov 54 de lei, de la 44,7 lei, potrivit unui comunicat postat pe site-ul companiei.

- Sa apelezi la serviciile unei companii aeriene low-cost a devenit o adevarata loterie in aceasta vara.Deși ți se permite sa cumperi biletele pentru o anumita cursa cu luni de zile inainte, nu ai garanția pana in ziua plecarii ca te vei afla in avion la ora și ziua programate.Mai mulți…

- Scumpirile la ingrasaminte, la motorina si la gaz se vor reflecta si in pretul painii, spune Dimitrie Musca, directorul Combinatului agrozootehnic de la Curtici, in judetul Arad, cel mai mare din vestul tarii. Potrivit acestuia, desi productia de grau va fi una record anul acesta, pretul painii va creste…

- Motorina a sarit mult peste 29 de lei, dar și prețul benzinei crește alarmant. Agenția Naționala pentru Reglementare in Energetica a stabilit noile tarife plafon pentru carburanți. Astfel, benzina A95 se va vinde cu cel mult 32 de lei și 59 de bani, cu 39 de bani mai mult.

- Pe cat de pesimiste sunt perspectivele pentru inflație și economie, pare o perioada promițatoare pentru industria turismului, arata intr-o analiza de piața, Radu Puiu, Financial Analyst in cadrul casei de brokeraj pe burse internaționale XTB Romania. Afectata in ultimii doi ani, industria de calatorii…

- Companiile aeriene ar putea creste considerabil preturile la bilete de avion in acest an, dupa un salt de 10% facut deja din cauza preturilor petrolului, se arata intr-o analiza a casei de brokeraj XTB. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Ministrii Energiei din Emiratele Arabe Unite si Arabia Saudita critica un proiect de lege din Senatul SUA cunoscut sub numele de NOPEC, care are rolul sa reglementeze productia OPEC, afirmand ca ar putea crea haos si sa urce pretul petrolului cu pana la 300%, relateaza CNBC. Fii la curent…