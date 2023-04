Stiri pe aceeasi tema

- Evoluția prețurilor la benzina și motorina este destul de ciudata, in ultima saptamana, inregistrandu-se o scadere a prețului la motorina și o creștere a prețului in cazul benzinei. Comparația este facuta conform datelor din 21 martie, de la stațiile de carburanți din zona Turzii. Astfel, in cazul benzinei,…

- Benzina și motorina s-au ieftinit de azi, la stațiile de carburanți din zona Turzii. Diferența este de cațiva bani pe litru. Cea mai ieftina benzina este la Petrom Campia Turzii (drumul spre Viișoara) și stațiile Lukoil din Turda și Campia Turzii, unde 1 litru de benzina se vinde cu 6.56 lei. Comparativ…

- Vineri, in cele 5 mari orașe din Romania, prețul benzinei varia intre 6,60 lei/litru in București și 6,63 in Iași sau Constanța. In cazul motorinei, cele mai mici prețuri erau tot in Capitala, dar și in Constanța, potrivit agregatorului peco-online.ro. Bucuresti6.607.273.97Cluj Napoca6.637.303.98Timisoara6.617.303.98Iasi6.637.304.00Constanta6.637.273.98 La…

- Benzina s-a scumpit din nou, atingand cel mai mare pret de la inceputul anului si reducand diferenta de pret dintre acest carburant si motorina. Potrivit Peco-online, pretul mediu pentru un litru de benzina standard era ieri de 6,69 lei. Ultima data cand benzina a avut acest pret a fost pe 6 decembrie…

- Prețurile la benzina au crescut din nou, iar la motorina au scazut. Creșterea e de circa 5 bani/litru in cazul benzinei, iar scaderea e de 5 bani in cazul motorinei. Cel mai mic preț, in cazul benzinei, este de 6.59 lei/litru, la stațiile Lukoil din Turda și Campia Turzii. Prețuri benzina: Lukoil (Turda…

- Prețurile carburanților, respectiv benzina și motorina, a inregistrat o fluctuație ciudata, daca analizam prețurile existente azi la pompa cu cele care erau in urma cu circa 15 zile. Mai precis, in cazul benzinei, la unele stații prețul a scazut, iar la altele a… crescut! In schimb, la motorina, scaderea…

- In ultima perioada, Agenția Naționala pentru Reglementare in Energetica, in cadrul exercițiului de stabilire a prețurilor maximale de comercializare cu amanuntul a produselor petroliere principale de tip standard, inregistreaza o scadere constanta a acestor valori.

- La finalul anului 2022, cu toții ne-am bucurat de prețurile mai mici la carburanți, insa anul 2023 a venit cu noi scumpiri in aceasta direcție, iar prețurile continua sa creasca. Astfel, astazi, un litru de benzina standard costa in medie intre 6, 44 si 6,54 de lei, in timp ce pentru un litru de motorina…