Pretul benzinei din Romania, fara taxe, a coborat sub media europeana, in timp ce pretul motorinei se situeaza putin peste acest prag, potrivit celor mai recente date ale Comisiei Europene, aferente zilei de 9 martie 2020. Astfel, benzina costa in Romania, fara taxe, 0,502 euro pe litru, in timp ce media europeana este de 0,516 euro. In ceea ce priveste motorina, pretul pe piata locala este 0,559 euro pe litru, fata de 0,555 euro pe litru, media europeana. Situatia este similara si in ceea ce priveste pretul final, la pompa, cu toate taxele incluse. Astfel, un litru de benzina costa in benzinariile…