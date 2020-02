Pretul benzinei standard a scazut sub 5 lei/ litru la mai multe statii de carburanti din tara in acest week-end, dupa cum arata Monitorul Preturilor, site gestionat de Consiliul Concurentei. Cele mai multe statii la care pretul este sub 5 lei apartin companiilor OMV Petrom si Lukoil, potrivit informatiilor afisate sambata la ora pranzului. Scaderea pretului la carburanti are loc pe fondul eliminarii suprataxei de la inceputul anului, dar si dupa ieftinirea petr (...)