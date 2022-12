Stiri pe aceeasi tema

- Prețul carburantilor din Romania a scazut și a ajuns la nivelul la care era aproximativ inainte de inceperea razboiului din Ucraina, respectiv luna februarie. Prețul benzinei și al motorinei in Romania, 7 decembrie 2022. Carburantii standard se comercializeaza astazi in Romania cu preturi cuprinse intre…

- Un numar de 4.391 de cetateni ucraineni au solicitat azil in Romania de la inceperea conflictului din Ucraina. Acestia au beneficiat de toate drepturile prevazute de legislatia nationala, a informat duminica MAI, citat de Agerpres . In ultimele 24 de ore, niciun cetatean ucrainean nu a depus cerere…

- „Dupa inceperea razboiului din Ucraina s-au dispus anumite sancțiuni internaționale. Practic, incepand cu data de 28 februarie, la nivelul ANAF s-au efectuat verificari in vederea identificarii persoanelor sau entitaților care au fost supuse sancțiunilor internaționale”, a spus Lucian Heiuș.„Am emis…

- Aproape 30.000 de cetateni rusi au intrat in Romania de la debutul razboiului din Ucraina, dar majoritatea au fost doar in tranzit, iar altii s-au intors in Rusia. 485 dintre cetatenii rusii intrati in Romania au ramas aici, numarul fiind de zece ori mai mic decat cu un an inainte de conflictul militar.…

- Aproape 220.000 de persoane au intrat in Romania prin vama Isaccea de la inceputul razboiului din Ucraina, fluxul de refugiati inregistrat zilnic fiind in crestere fata de acum doua luni.Potrivit Garzii de Coasta, in ultimele 24 de ore, prin punctul de trecere a frontierei romano ucrainene din Isaccea…

- Pretul mediu al benzinei standard in Romania, conform informatiilor din Monitorul Preturilor, a fost, pe 2 septembrie, de 7,39 lei/litru (cu reducerea de 50 de bani aplicata), in timp ce motorina se comercializa, in medie, cu 8,37 lei/litru (cu reducere).De la inceputul anului, fara a lua in calcul…

- Pretul benzinei a crescut cu 20% de la inceputul anului, iar cel al motorinei cu 37%, incluzand reducerea de 50 de bani pe litru la pompa, arata datele furnizate de Consiliul Concurentei, la solicitarea AGERPRES. Pretul mediu al benzinei standard in Romania, conform informatiilor din Monitorul Preturilor,…