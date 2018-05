Stiri pe aceeasi tema

- Cotația petrolului West Texas Intermediate (WTI), de referința in SUA, a depașit luni pragul de 70 de dolari/baril, cel mai ridicat nivel din noiembrie 2014, aceasta evoluție fiind determinata de criza economica din Venezuela și temerile privind posibila retragere a SUA din acordul atomic cu Iranul,…

- Mark Zuckerberg, CEO-ul retelei de socializare Facebook, a precizat ca aceasta noua functie matrimoniala nu vizeaza facilitarea intalnirilor punctuale, ci sa ii ajute pe oameni sa construiasca relatii durabile prin intermediul retelei de socializare. Nu a precizat daca noul serviciu online va fi…

- Pretul carburantilor este asteptat sa creasca, dupa ce cotatia petrolului a ajuns zilele acestea la 75 de dolari/baril, cel mai inalt nivel din ultimii patru ani, iar acest trend va continua, estimeaza analistii.

- Pretul aluminiului a atins luni, la Londra, cel mai ridicat nivel din ultimii sase ani si jumatate, continuand cresterea record inregistrata saptamana trecuta, investitorii analizand posibilitatea ca grupul United Rusal sa reduca productia dupa excluderea sa de pe pietele occidentale, in urma sanctiunilor…

- "Daca scopul Rusiei a fost sa creeze discordie, dezordine si haos in Statele Unite, atunci, cu toate aceste audieri in comisii, anchete si ura intre partide, ea a reusit dincolo de cele mai nebunesti vise ale sale. Cei de la Moscova mor de ras", a scris presedintele Trump pe Twitter. Potrivit…

- Cererea pentru titei ar urma sa urce cu 1,59 milioane de barili pe zi (bpd), fata de 60.000 bpd in precedenta prognoza a OPEC. Productia totala ar urma sa ajunga la o medie de 98,6 milioane de barili pe zi.Legatura stransa intre cresterea economiei si cererea pentru titei va continua, cel…

- In 2017, Romania a exportat in SUA bunuri in valoare de 2,201 miliarde de dolari si a importat de 948,1 milioane de dolari. "Cresterea record a nivelului schimburilor comerciale dintre Romania si Statele Unite ale Americii arata consolidarea dimensiunii economice a parteneriatului strategic…