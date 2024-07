Prețul aurului s-a stabilizat pe piețele globale, în iunie 2024 Aurul a avut un preț relativ stabil, in iunie 2024, fara fluctuații mari, incheind luna cu scaderi nesemnificative, pe piețele din America de Nord și China, ceea ce a influențat evoluția globala a tranzacțiilor. Atat prețul aurului LBMA AM in dolari, cat și SHAUPM in RMB au scazut cu 0,7%. In general, presiunea adusa de […] The post Prețul aurului s-a stabilizat pe piețele globale, in iunie 2024 appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

