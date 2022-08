Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Nicolae Ciuca a afirmat, dupa ce atleta Bianca Ghelber a castigat medalia de aur la Campionatul European de Atletism de la Munchen, ca prin exemplu ei si al altor sportivi, „avem privilegiul si datoria sa sustinem acest viitor promitator al Romaniei in sport”, potrivit news.ro. Fii…

- Petre Daea a fost intrebat, joi, intr-o conferinta de presa, cum i se pare pretul legumelor. “Am vazut si INS-ul, am vazut si piata in Romania si, har Domnului, din acest punct de vedere am fotografia si a datelor, dar am si fotografia produselor. De regula, unde plec in teren si daca raman seara…

- Curierii GLOVO din Bistrița au facut din nou greva, zilele trecute. Ieri s-au reintors la munca. ”Ne-am intors din respect pentru bistrițeni. Dar daca nu se schimba nimic, și continua cu ilegalitațile, greve spontane vor mai tot fi!” au anunțat aceștia. Luni, 25 iulie 2022, curierii Glovo din Bistrița…

- Idei de activitați de vara pentru copii. Alternative pentru parinții ocupați, care nu pot lipsi de la munca. Ne aflam in vacanța mare. In aceasta perioada copiii nu merg la școala. Indiferent daca lucrezi de acasa, ești un parinte casnic sau lucrezi in afara casei, ai nevoie de idei practice pentru…

- Agenția Județeana pentru Ocuparea Forței de Munca, amintește obligația absolvenților de a se inregistra in evidențele instituției pentru a putea beneficia de serviciile gratuite prevazute in legislația din domeniul de activitate, in scopul integrarii pe piața forței de munca. Inregistrarea ca persoana…

- Inspectia Muncii, prin ITM Constanta, va desfasura o Campanie privind verificarea respectarii prevederilor legale de securitate si sanatate in munca, precum si verificarea modului de respectare a prevederilor legale privind incheierea si executarea contractelor individuale de munca de catre agentii…

- Președintele PSD și al Camerei Deputaților, Marcel Ciolacu, pleaca la Bruxelles, acolo unde va avea mai multe intalniri, inclusiv cu Nicolas Schmit, comisarul european pentru Munca, caruia ii va cere flexibilizarea PNRR, in special in zona de pensii. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Ministrul Muncii, Marius Budai, s-a intalnit marti cu reprezentanti ai sindicatelor din Germania, pentru a discuta aspecte legate de conditiile de munca, salarizare si cazare ale lucratorilor romani din aceasta tara.