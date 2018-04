Pretul aluminiului ar putea ajunge la 3.000 de dolari pe tona

Stiri pe aceeasi tema

- Grupul german Volkswagen AG intentioneaza sa modifice sigla brandului pentru prima data din 2012, deoarece se pregateste pentru era vehiculelor electrice si incearca sa-si refaca imaginea, afectata de Dieselgate. Noua sigla va fi prezentata anul viitor, odata cu lansarea unor modele electrice.…

- Producatorul rus de aluminiu Rusal, detinut de miliardarul Oleg Deripaska, s-a prabusit pe burse, dupa ce a fost inclus pe lista companiilor sanctionate vineri de SUA. Cu aceasta ocazie, averea oligarhului a scazut intr-o singura zi cu 1,1 miliarde de dolari. Deripaska insusi a fost trecut…

- Societatea de avocati Trandafir & Associates asista Ebury in procesul de intrare pe piata din Romania. Specializata in servicii financiare (e-money, servicii de plati electronice), Ebury este una dintre companiile fintech cu cea mai rapida crestere din industria sa, la nivel global. Proiectul…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat, miercuri, un curs de referinta de 4,6557 lei/euro, in crestere cu 0,12% fata de nivelul atins marti, in contextul in care alte monede din regiune s-au apreciat in raport cu euro. Marti, euro a scazut la 4,6502 lei. Miercuri, leul s-a depreciat…

- Samsung Galaxy S9 e unul dintre cele mai scumpe smartphone-uri pe care le poti gasi, momentan, pe piata, dar costul de productie nu e neaparat imens. La ceva timp dupa lansarea unui flagship, apar si cateva stiri cu privire la costurile de productie ale dispozitivului. Am avut parte de asemenea…

- ROBOR, rata medie a dobanzii la care bancile romanesti se imprumuta intre ele, a urcat luni pe piata interbancara la nivelul de 2,08% la trei luni, de la 2,07% vineri, reiese din datele Bancii Nationale a Romaniei (BNR). Astfel, indicele ROBOR la trei luni a revenit la valoarea de la finele…

- Broadcom Ltd intentioneaza sa dezvaluie luni o oferta imbunatatita, de aproximativ 120 de miliarde de dolari, pentru preluarea producatorului de chipuri pentru smartphone-uri Qualcomm Inc, aceasta urmand sa fie cea mai mare achizitie realizata vreodata in sectorul de tehnologie. Surse care…

- Directorul general al aliantei Renault-Nissan-Mitsubishi, Carlos Ghosn, a prognozat marti ca revolutia prin care trece industria auto va deveni din ce in ce mai vizibila in urmatorii cinci ani, pe masura ce automobilele autonome si autoturismele conectate vor fi din ce in ce mai raspandite, iar consumatorii…