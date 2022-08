Stiri pe aceeasi tema

- Rata anuala a inflatiei in zona euro a atins un nou maxim istoric in luna iulie. Acest lucru mentine presiunile asupra Bancii Centrale Europene sa opteze pentru o noua majorare semnificativa a costului creditului in luna septembrie.Potrivit unei estimari preliminare publicate vineri de Eurostat,…

- Inflatia a crescut la niveluri istorice, din cauza ofensivei ruse in Ucraina si a sanctiunilor occidentale pe care aceasta le-a antrenat. Bruxellesul prezinta previziuni privind o crestere a preturilor la consum la 7,6% in 2022 si la 4% in 2023, de la 6,1% si, respetiv, 2,7%, cat astepta anterior, in…

- Riscurile geopolitice provocate de invazia Rusiei in Ucraina si incertitudinile legate de pandemie au adus inflatia la maxime istorice, obligand guvernele, inclusiv in economii mari ca SUA, Marea Britanie, Franta si Germania, sa ia masuri, potrivit news.ro.

- In aceste conditii dificile, guvernele si bancile centrale adopta mixuri de politici care includ masuri de subventionare a preturilor mari ale energiei si majorari ale dobanzilor, care au provocat temeri legate de producerea unei recesiuni, pentru a tempera cresterea preturilor. Guvernele, in frunte…

- Rata anuala a inflatiei in zona euro a atins un nou maxim istoric in luna iunie, iar varful de inflatie ar putea fi atins abia peste cateva luni, ceea ce ofera noi motive pentru o majorare rapida a costului creditului de catre Banca Centrala Europeana, incepand chiar de luna aceasta, transmite Reuters.…

- Rata inflației in Regatul Unit a atins cifre record in ultimele 12 luni, pe fondul conflictului dintre Rusia și Ucraina, care a dus la cresterea preturilor alimentelor si carburantilor, relateaza The Associated Press, potrivit News.ro . Oficiul pentru Statistici Nationale a precizat ca inflatia preturilor…

- Oficiul pentru Statistici Nationale a precizat ca inflatia preturilor de consum a crescut usor de la 9% in aprilie, cel mai ridicat nivel din 1982. ”Cresterile continue abrupte ale preturilor la alimente si preturile record ale benzinei au fost compensate de costurile la articolele de imbracaminte,…

- Situația din țara și problemele stringente ale societații au fost discutate cu președintele parlamentului Republicii Moldova, Igor Grosu, la emisiunea „Freedom” de la TV8. Una dintre cele mai acute probleme din țara sint prețurile care au explodat mai la toate serviciile și marfurile. Speakerul moldovean…