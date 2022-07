Stiri pe aceeasi tema

- Pretora sectorului Ciocana al Capitalei Sinilga Școlnic ajunge din nou pe banca acuzaților, dupa ce procurorii au reluat dosarul penal pentru corupere pasiva in care aceasta este vizata. Informația a fost confirmata pentru UNIMEDIA Mariana Cherpec, procurora responsabila de comunicare cu mass-media.

- Pretora sectorului Ciocana al Capitalei Sinilga Școlnic ajunge din nou pe banca acuzaților dupa ce procurorii au reluat dosarul penal pentru corupere pasiva in care funcționara este vizata. Solicitata de Ziarul de Garda, procurora Mariana Cherpec, responsabila de comunicare din cadrul Procuraturii Generale…

- Magistrații de la Judecatoria Chișinau, sediul Ciocana, au eliberat mandat de arest in contumacie, pentru 30 de zile pe numele lui Vlad Plahotniuc in cadrul dosarului penal „Metalferos”. Informația a fost confirmata pentru UNIMEDIA de procurora responsabila pentru comunicare cu mass-media, Mariana Cherpec.

- Veronica Dragalin este noau șefa a Procuraturii Anticorupție (PA). Miercuri, 15 iunie, procurorul general interimar, Dumitru Robu, a semnat ordinul prin care s-a dispus numirea Iulianei Dragalin in funcție. Informația a fost confirmata de catre procurora Mariana Cherpec, potrivit TV8.md . „Prin Ordinul…

- Procurorul general interimar al Republicii Moldova, Dumitru Robu, a semnat ordinul privind pornirea urmaririi penale in legatura cu imaginile video din anul 2019 de la sediul PDM, in care Vlad Plahotniuc i-a transmis o punga, in care ar fi bani, președintelui de atunci al R. Moldova, Igor Dodon,…

- Circa 50 de percheziții se efectueaza la ora actuala la Agenția Servicii Publice, transmite Știri.md. Informația a fost confirmata pentru Știri.md de catre purtatorul de cuvint din cadrul Procuraturii Generale, Mariana Cherpec. „Procurorii Anticorupție efectueaza percheziții in comun cu ofițerii SPIA…

- Veaceslav Platon a fost pus sub invinuire in dosarul Laundromat. Informația a fost confirmata oficial de Mariana Cherpec, procurorul responsabil de comunicare cu mass-media al Procuraturii Generale. In 2017, Veaceslav Platon a fost condamnat la 18 ani de inchisoare pentru ca ar fi obținut un miliard…

- Controversatul om de afaceri, Veaceslav Platon, a fost sub invinuire, in contumacie, in dosarul „Laundromat”. Informația a fost confirmata pentru tv8.md de purtatoarea de cuvint a Procuraturii Generale, Mariana Cherpec, care a precizat ca PG va reveni ulterior cu detalii. „Laundromat”, o ampla schema…