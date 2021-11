Stiri pe aceeasi tema

- Nicolae Ciuca iși va depune azi mandatul incredințat de președintele Iohannis. Pe surse: va fi desemnat din nou premier! Președintele PNL, Florin Cițu, impreuna cu Nicolae Ciuca, au anunțatluni seara ca Biroul Executiv a decis ca premierul desemnat sa-și depuna mandatul iar mandatul de negociere pentru…

- USR transmite ca vrea la guvernare, refacerea coaliției cu PNL și UDMR fiind soluția pentru ieșirea cea mai rapida din actuala criza politica. Declarația vine la scurt timp dupa ce premierul desemnat Nicolae Ciuca a anunțat ca iși va depune mandatul, iar PNL propune flexibilizarea mandatului, renunțand…

- Președintele PNL, Florin Cițu, și premierul desemnat, Nicolae Ciuca, vor depune lista cu miniștri și programul de guvernare, sambata, la ora 14.30, la Parlament. Liderul PNL, Florin Cițu, a dat un mesaj de forța in ședința BPN: "Eu cred ca poate trece acest Guvern. Trebuie sa fim mai optimiști…

- Premierul interimar Florin Citu, presedinte al PNL, a declarat ca negocierile pentru sustinerea in Parlament a noului guvern se poarta in continuare, atat cu PSD cat si cu USR, exprimandu-si speranta ca miercuri sa mai aiba loc o intrevedere cu liderii Uniunii Salvati Romania, pentru a vedea in ce forma…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat marti, referitor la negocierile pentru formarea guvernului, ca ''absolut toate variantele sunt în discutie''. Întrebat, la sediul central al PSD, daca exclude sustinerea unui guvern minoritar sau daca social-democratii…

- Președintele PNL Florin Cițu a facut un apel marți catre liderii PSD și USR sa dea dovada de responsabilitate și sa susțina in Parlament guvernul minoritar condus de Nicolae Ciuca. „Avem mandat doar pentru un guvern minoritar PNL UDMR. Fac un apel pe aceasta cale la responsabilitate și la…

- Presedintele PNL, Florin Citu, a declarat luni ca nu exista niciun argument ca PSD sa ceara sa vina la guvernare, iar USR a plecat din Guvern. „Stim tot timpul ca PSD a spus tot timpul ca nu vrea la guvernare. Deci, nu ar exista niciun argument ca PSD sa vina cu aceasta cerinta, iar cei de USR au plecat…

- Discuțiile pentru formarea unei majoritați in Parlament care sa susțina Guvernul Ciuca au intrat in impas, dupa ce negocierile dintre PSD și PNL au eșuat. Liderii celor doua partide au avut, duminica, o intalnire la o vila de protocol din București, in prezența premierului desemnat, insa, potrivit unor…