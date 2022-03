Preț record la benzină în Coreea de Sud: de aproape zece ani nu a mai existat așa ceva Prețul mediu al benzinei obișnuite in Coreea de Sud a depașit marți 2.000 de woni (1,61 dolari SUA) pe litru pentru prima data in 9 ani și jumatate, pe fondul preocuparilor la nivel mondial in urma invaziei Ucrainei de catre Rusia, informeaza agenția de presa Yonhap din Coreea de Sud. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

