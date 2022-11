Stiri pe aceeasi tema

- Deputatul PNL de Suceava, Bogdan Gheorghiu, a raspuns atacurilor lansate de PSD Suceava asupra PNL aratand ca acest lucru este suparator in condițiile in care cele doua partide sunt intr-o coaliție de guvernare care ar trebui sa lucreze pentru bunastarea romanilor și sprijinirea cetațenilor vulnerabili.…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat vineri seara, la Slobozia, ca isi doreste sa fie facuta o majorare a pensiilor cat mai mare si sustenabila pentru perioada ce va urma, conform Agerpres.roRaspunzand unei intrebari privind declaratiile presedintelui Klaus Iohannis privind procentul de marire…

- Liderul PSD, Marcel Ciolacu, a declarat, luni, la Antena 3, ca discuția de luni dintre premierul Nicolae Ciuca și ministrul apararii, Vasile Dincu, este ”normala” și ca urmeaza sa aiba la randul sau o discuție cu șeful Guvernului. Ciolacu evitat sa spuna daca va solicita schimbarea lui Dincu. Liderul…

- Coaliția pare sa se zdruncine din ce in ce mai puternic. In ultimele zile, lideri ai PSD și PNL iși arunca unul altuia sageți otravite și se ataca reciproc in spațiul public, profitand de orice scandal, mai mare sau mai mic, dintre cele care țin capul de afiș al agendei publice. Luni, pe 3 octombrie,…

- Presedintele Klaus Iohannis a afirmat, marti seara, ca nu este ”niciun fel de catastrofa” ca exista diferite discutii in coalitie, intrucat fiecare dintre cele doua partide mari incearca sa se profileze. ”Stiu ca mediatic este senzational ca a zis X despre Y nu stiu ce. In realitate, coalitia functioneaza,…

Coalitia de guvernare a decis, in sedinta de luni, plafonarea la 500 de lei pentru un metru cub de lemn de foc si interzicerea exportului, potrivit unor surse politie.

- ”Nu am vrut sa vin aici cu un joc politic. Inteleg ca partenerii nostri de coalitie fac anumite sedinte pe la Sinaia, unde hotarasc ca vinovatii trebuie sa fie cei de la ANRE si sa inceapa un atac asupra lui Ciolacu, Grindeanu si Rafila. Nu am nicio problema, pentru ca nu facem balet, totusi, politica…

- Noua lege prin care ar urma ca pensiile speciale sa fie eliminate sau impozitate drastic este tergiversata de Coalitie, in conditiile in care ministrul Marius Budai subliniaza ca mai dureaza cateva saptamani pana cand e gata prima schita.