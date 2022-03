Stiri pe aceeasi tema

- Compania americana McDonald’s a anunțat ca va inchide temporar toate cele 850 de restaurante ale sale din Rusia din cauza invaziei din Ucraina. Nu este singura companie de acest nivel care anunța ca parasește piața din Rusia. Producatorii americani de bauturi racoritoare Coca-Cola și PepsiCo și rețeaua…

- De cand a inceput razboiul din Ucraina, pe bursele internationale, gazele s-au scumpit cu peste 60%, iar barilul de petrol cu aproape 20%. Romanii resimt din plin aceste scumpiri. Vor plati mai mult la pompa, in facturile la energie, dar si pentru rate sau chirii. Euro a depasit 5 lei chiar si la exchange,…

- In Romania, foarte multe produse au suferit scumpiri drastice, in ultima perioada. Pe de alta parte, exista anumiți comercianți care nu au marit prețurile legumelor, oferindu-le romanilor tarife accesibile. Ce leguma a devenit preferata romanilor, alimentul pe care toți se „bat” in piețe, pentru a cumpara…

- Ministrul de Interne Lucian Bode anunța ca romanii trebuie sa ramana calmi cand vad asaltul salbatic al Rusiei asupra Ucrainei, in condițiile in care rușii au ajuns deja in Kiev. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- Primele familii de romani din Ucraina au ajuns in țara. Oamenii au sosit prin PTF Sighetu Marmației. De altfel, se așteapta sa existe un flux mai mare al persoanelor care sosesc la noi in țara. Sunt așteptați atat cetațeni romani, cat și ucraineni. Conform informațiilor, romanii sosiți din zona Solotvino…

- Avertisment al MAE pentru romanii din Ucraina. Sunt sfatuiți sa paraseasca de URGENȚA țara Avertisment al MAE pentru romanii din Ucraina. Sunt sfatuiți sa paraseasca de URGENȚA țara Ministerul Afacerilor Externe informeaza faptul ca a fost actualizata alerta curenta de calatorie pentru Ucraina, in urma…

- De ce au murit romanii ramași fara imunoglobuline. Cinci companii farmaceutice straine s-au ințeles sa saboteze piața. Consiliul Concurenței a sancționat cinci companii farmaceutice straine furnizoare de imunoglobuline, cu amenzi in valoare de 7 milioane de euro. In urma investigației declanșate acum…

- Romanii au petrecut Sarbatorile de final de an, așa cum nu s-a mai intamplat niciodata: cu carne și cartofi de import, in proporții de pana la 80%, potrivit datelor din piața, ceea ce ar trebui sa constituie un serios semnal de alarma pentru autoritați. Cat despre producatorii romani, aceștia spera…