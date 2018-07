Preţ gaze. Majorare de la 1 august "Avand in vedere solicitarile furnizorilor de gaze naturale si in urma analizei minutioase a costurilor reflectate in pretul final, Comitetul de reglementare, aplicand prevederile legale, a constatat ca sunt indeplinite conditiile pentru o ajustare, in medie cu 5,83%, a pretului la gazele naturale pentru clientii finali casnici, incepand cu data de 1 august 2018", se mentioneaza in comunicatul ANRE.



