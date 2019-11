Preţ gaze. Cel mai redus tarif al ultimelor 6 luni, la bursă Astfel, prețul pe piața spot al gazelor naturale a scazut sub prețul reglementat de 68 de lei, cunoscand o evoluție net descrescatoare in ultima perioada. Pe platforma spot (produse termen scurt), prețul mediu ponderat al lunii noiembrie a fost de 65,38 lei/MWh, preț substanțial mai mic decat cel obținut in octombrie, respectiv 91,46 lei/MWh. Prețurile pe platforma spot in luna noiembrie au variat intre 59 de lei/MWh și 96,1 lei/MWh, transmite Mediafax. Pe platforma GasForward (produse termen mediu si lung), prețurile au variat intre 87 si 123 lei/MWh. Prețurile apropiate de pragul de… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

