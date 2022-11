Stiri pe aceeasi tema

- Coaliția cauta soluții de susținere financiara a populației și a firmelor afectate de prețurile mari din energie. Intre timp, ofertele unora dintre furnizori au ajuns și la 16 lei pe kilowatt.

- Marcel Ciolacu a fost intrebat, joi seara, intr-o conferinta de presa sustinuta la Targoviste, daca a discutat si in coalitie despre suprataxarea companiilor cu un profit foarte mare, pe o perioada scurta de timp. “Nu e pentru prima oara cand spun acest lucru. De obicei, ceea ce spun si cred – ca si…

- Coaliția nu poate da inapoi – trebuie sa impoziteze pensiile speciale pana la finalul anului. Banca Mondiala a transmis Guvernului ca nicio pensie nu va fi mai mare decat salariul. Pensiile speciale trebuie sa fie taiate, spune experții. Sursa articolului: Pensiile speciale trebuie TAIATE urgent! Decizii…

- Europarlamentarul PNL Rares Bogdan a afirmat, luni seara, ca a promis ca nu va porni vreun scandal in coalitia de guvernare, iar pentru acest lucru isi musca buzele, avand in vedere contextul geopolitic si amenintarea reala privind securitatea zonei. Rares Bogdan a precizat, la Realitatea Plus, luni…

- Coaliția PSD-PNL-UDMR a stabilit, luni seara, prelungirea schemei de ajutor pentru combustibili, precizeaza surse politice pentru stiripesurse.ro. Este vorba despre cei 50 de lei/ litru de carburanți, masura luata inițial pe o perioada de 3 luni, cu inceperea de la 1 iulie 2022. Fii la curent…

- Coaliția de guvernare a discutat joi despre plafonarea prețului pentru lemnul utilizat pentru incalzire și interzicerea exporturilor. Dupa discuțiile din Coaliție, ministerul Mediului a transmis ca pregatește un act normativ.

- Cum vrea coaliția sa compenseze facturile la gaze și curent: pregatește introducerea unei noi taxe pentru companiile din energie Coaliție de guvernare va introduce o taxa de solidaritate pe care o vor plati companiile din domeniul energetic pentru plata compensarii facturilor la gaze și curent. Anunțul…

- Președintele interimar al Senatului, Alina Gorghiu, va ramane in funcție pana in mai 2023, atunci cand se va face rotația intre PSD și PNL și „va avea atribuțiile conform ințelegerii din coaliție”, au dezvaluit luni, 29 august, surse din partidul condus de Nicolae Ciuca pentru Libertatea. Decizia se…