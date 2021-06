Stiri pe aceeasi tema

- Toate spitalele de boli infecțioase din Romania sunt inchise pacienților cu HIV/SIDA, deoarece se trateaza doar COVID-19, fapt ce pune in mare dificultate pacienții seropozitivi de peste un an de zile, avertizeaza Uniunea Nationala a Organizatiilor Persoanelor Afectate de HIV/SIDA (UNOPA). Pandemia…

- Peste 7 milioane de doze de vaccin au fost administrate in Romania, in cadrul Campaniei Naționale de Vaccinare impotriva COVID-19. Potrivit platformei naționale de informare cu privire la vaccinarea impotriva COVID-19, miercuri, pana la ora 15.00, au fost vaccinate peste 4.024.000 de persoane impotriva…

- Maratonul de vaccinare anti-Covid de pe promenada Cazinoului Constanța va debuta pe 15 mai, campania “VENI, VIDI, VICI” incluzand și testare pentru virusul Hepatic C. Autoritațile din Constanța au anunțat ca o echipa mobila se va afla pe promenada Cazinoului Constanța intre orele 10.00 – 18.00, imunizarea…

- Grupul de Comunicare Strategica a anunțat, luni, ca 620 de cazuri noi de COVID au fost confirmate in ultimele 24 de ore din 10.743 de teste, fiind cel mai mic numar de infectari zilnice din iulie anul trecut. 68 de decese au fost raportate, iar 962 de persoane sunt internate la ATI. In Bucuresti, sunt…

- Copiii cu varste intre 12 și 15 ani se pot imuniza impotriva virusului SARS-COV-2 incepand din vara. Anunțul a fost facut de medicul Valeriu Gheorghița in conferința saptamanala, precizand ca ” exista o perspectiva cat se poate de clara”. Pfizer-BioNTech a cerut autorizarea vaccinului pentru copii inca…

- Premierul Florin Citu a transmis, luni, un mesaj cu ocazia Zilei Mondiale a Libertatii Presei in care apreciaza munca de informare a jurnalistilor in pandemie. ”Lupta jurnalistilor pentru adevar este vitala mai ales acum, pentru a combate tot ce inseamna fake-news despre Covid-19 si vaccinare in pandemie”,…

- Un barbat in varsta de 73 de ani, internat cu COVID-19 la Spitalul de Urgența Piatra Neamț, s-a sinucis, marți, aruncandu-se de la etajul al treilea al cladirii. Directorul Spitalului Județean de Urgența Piatra Neamț, Alexandru Filimon, a declarat, marți, ca barbatul de 73 de ani fusese vizitat de fiu…

- Cornelia Catanga a murit, vineri, la Spitalul Universitar din Capitala, unde era internata dupa ce a fost diagnosticata cu Covid-19. Cantareata de muzica lautareasca a fost spitalizata joi, in stare grava. Ea prezenta comorbiditati. Potrivit unor surse medicale, Cornelia Catanga a fost transportata…