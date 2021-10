Politia britanica l-a identificat drept Ali Harbi Ali, un britanic de origine somaleza in varsta de 25 de ani, drept individul care l-a ucis vineri pe deputatul conservator David Amess in timp ce parlamentarul participa la o intalnire cu alegatorii intr-o biserica metodista din Leigh-on-Sea, estul Angliei, a informat duminica BBC, citat de EFE. Suspectul a fost retinut sub incidenta legii privind actele teroriste, din 2000, deoarece politia considera ca in spatele atacului ar fi putut exista “o motivatie terorista”.Politia Metropolitana din Londra (Met), care a declarat oficial crima drept ”un…