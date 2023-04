Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin 41 de persoane, dintre care 24 de civili, au fost ucise duminica in Siria in doua atacuri atribuite gruparii Stat Islamic (SI) asupra unor culegatori de trufe de nisip si pastori, informeaza AFP.

- Turcii vor fi chemați sa voteze in cadrul alegerilor prezidențiale și parlamentare la jumatatea lunii mai, cu o luna mai devreme decat programarea inițiala, a anunțat vineri, 10 martie, președintele Recep Tayyip Erdogan, relateaza Reuters . „Națiunea noastra va merge la urne pentru a-și alege președintele…

- Cel putin 53 de persoane si-au pierdut viata vineri intr-un atac atribuit gruparii Stat Islamic (SI) intr-o regiune desertica din centrul Siriei. Este cel mai brutal atac dupa mai bine de un an, scrie AFP.

- Interventiile „nu se desfasoara pe cat de repede am sperat”, a recunoscut vineri, pentru prima data, presedintele turc Recep Tayyip Erdogan, la cinci zile dupa seismul in urma caruia au murit peste 22.000 de persoane in Turcia si Siria.

- Aproximativ 20 de luptatori suspectati ca apartinand gruparii Stat Islamic (SI) au evadat dintr-o inchisoare siriana in timpul unei revolte produse in urma cutremurului care a zguduit luni regiunea, informeaza marti AFP.

- Detinutii s-au rasculat luni intr-o inchisoare din nord-vestul Siriei, in urma unui cutremur mortal, cel putin 20 de detinuti au evadat din inchisoarea in care se afla in majoritate membri ai gruparii Stat Islamic, a declarat pentru AFP o sursa din cadrul unitatii, scrie news.ro. Fii la curent…

- Turcia se confrunta cu cea mai mare calamitate naturala din ultimele opt decenii, a declarat luni presedintele Recep Tayyip Erdogan, in contextul seismelor produse in sud-estul tarii, soldate, potrivit celui mai nou bilant, cu cel putin 1.498 de morti si peste 8.300 de raniti, transmite Mediafax.…