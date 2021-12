Stiri pe aceeasi tema

- Poliția Romana a anuntat ca prin colaborare cu autoritațile din Italia (Poliția Statala din Italia), a fost localizata persoana banuita de infracțiunea de omor, din județul Iași. Cel in cauza, Ahmed Sami El Bourkadi a fost localizat și reținut, in Roma. Mandat de arestare internaționala in lipsa Pe…

- Agresorul care a injunghiat un barbat și a tras cu arma spre el, in Arad, a fost prins, in noaptea de vineri spre sambata, intr-o mașina care se deplasa spre centura orașului Lugoj, județul Timiș. Potrivit Poliției Arad, barbatul in varsta de 26 de ani, din Arad, care vineri seara a injunghiat un alt…

- Mama medicului ieșean Razvan Constantinescu, un cunoscut contestatar al vaccinurilor anti-COVID, a murit vineri, 22 octombrie, rapusa de coronavirus. In urma cu cateva zile, medicul a anunțat pe Facebook ca mama sa este infectata cu virusul Covid 19 și se afla, de doua saptamani, „intre viața și moarte”.…

- Tragedie in Iași, acolo unde un barbat de 40 de ani s-a stins din viața in fabrica de paine unde lucra. Acesta a decedat dupa ce a fost prins intr-o celula de tarața in timp ce curata peretii acesteia. Victima a fost gasita inconștienta de catre ceilalți colegi de munca.