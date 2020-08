Stiri pe aceeasi tema

- Un tanar de 26 de ani, suspectat ca l-a ucis pe Emi Pian, a fost reținut, vineri, pentru 24 de ore. Anchetatorii vor cere in fața judecatorilor de la Tribunalul București arestarea barbatului, suspectat de...

- "Cipy se afla in stare grava la Spitalul Elias din Capitala. El a fost ranit de fratele lui Emi Pian. Nu a fost audiat de polițiști. Doar ceilalti prezenți, adica mai mult de zece persoane. Plus vecini, care au auzit țipete și au ieșit la geam", au dezvaluit surse pentru Impact. Presupusul…

- Procurorii DNA au anunțat reținerea lui Sandu Victor, la data faptei director general al Administrației Naționale „Apele Romane”. Este acuzat ca a primit mita aproape 5 milioane de lei pentru atribuirea unor contracte. Procurorii DNA Bacau au dispus punerea in mișcare a acțiunii penale și reținerea…

- Conflictul a fost sesizat in jurul orei 3.00 și s-a produs intre mai multe persoane. Doi barbați au fost transportați la spital, unul dintre ei, in varsta de 39 de ani, murind. Principalul suspect ar fi un rival, poreclit Napi. Scandalul ar fi pornit de la un joc de barbut. Cercetarile au…

- Trei culturi de cannabis cu 61 de plante au fost gasite de polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalitații Organizate Arad impreuna cu procurorii DIICOT Arad, dupa trei percheziții. Trei barbați, banuiți de trafic de droguri de risc, au fost reținuți, informeaza Mediafax.Citește și:…

- Ziarul Unirea Arest la DOMICILIU pentru tanarul de 19 ani, acuzat ca ar fi violat o fetița de 12 ani din Vinerea-Cugir Tanarul de 19 ani cercetat pentru ca a violat o minora de 12 ani la o petrecere din localitatea Vinerea, a fost arestat la domiciliu. Judecatorii instanței au respins propunerea de…

- Medicul Mircea Beuran este acuzat de luare de mita. Tribunalul Bucuresti a stabilit primul termen in faza camerei preliminare in dosarul in care Mircea Beuran fostul presedinte al Senatului Universitar, director al Departamentului 10 Chirurgie, respectiv sef al Disciplinei Chirurgie Generala in cadrul…

- O tanara din Bistrița a ajuns in arest preventiv in Penitenciarul Gherla, dupa ce a fost depistata in doua randuri, de polițiști și jandarmi, ca a nu a respectat masura arestului la domiciliu impus de instanța. Tanara este trimisa in judecata pentru talharie calificata. Tanara de 20 de ani din cartierul…