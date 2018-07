Stiri pe aceeasi tema

- Douasprezece persoane sunt spitalizate cu plagi produse prin injunghiere in urma atacului comis vineri intr-un autobuz din nordul Germaniei, a anuntat Politia regionala, precizand ca trei victime sunt in stare grava. (Promotiile zilei la monitoare) Autoritatile germane incearca sa afle motivele atacului.…

- Un atentat terorist a avut loc in orașul Leubeck, din nordul Germaniei. Un barbat inarmat cu un cuțit a urcat intr-un autobuz, in care se aflau 14 persoane și a inceput sa-i atace la intamplare.UPDATE: Surse apropiate forțelor de ordine arata ca unul dintre pasageri a murit. 12 persoane…

- Cel puțin 14 persoane au fost ranite, dintre care doua grav, in ceea ce pare a fi un atac cu cuțitul intr-un autobuz din orașul Luebeck din nordul Germaniei, relateaza un ziar local citat de Reuters....

- Arest prevenitv de 30 de zile pentru barbatul din Ocna Mureș care a intrat cu un topor in casa unei femei din aceiași localitate și a distrus geamurile, ușa și mobilierul din locuința. El este cercetat de catre procurorii de pe langa Judecatoria Aiud pentru distrugere, tulburarea ordinii și liniștii…

- Adolescentul acuzat de uciderea a opt studenti si doi profesori in cursul unui atac armat comis vineri la un liceu din Houston a studiat anterior cazuri de atacuri in masa, au declarat surse pentru ABC News, relateaza luni Reuters. Autorul atacului, Dimitrios Pagourtzis, 17 ani, "a folosit aspecte din…

- Separatistul Quim Torra, investit luni, a publicat un decret prin care numeste membrii noului executiv catalan, dar formarea acestui guvern ar putea fi blocata de Madrid. Guvernul spaniol pastreaza de fapt tutela asupra acestei regiuni, impusa la 27 octombrie 2017, in urma unei declaratii de independenta,…

- Valer Stancu, barbatul din Pianu care l-a INJUNGHIAT MORTAL pe tanarul de 32 de ani, la Sebeș, a fost adus joi la sediul IPJ Alba pentru audieri, urmand sa fie prezentat instanței de judecata cu propunere de arestare preventiva a inculpatului pe o durata de 30 de zile. In fapt, s-a reținut ca, la data…

- Presupusul autor al atacului armat din Statele Unite a fost arestatPresupusul autor al atacului armat comis in apropierea orasului american Nashville a fost arestat preventiv, anunta autoritatile din Statele Unite, potrivit cotidianului The New York Times. Travis Reinking, suspectat…