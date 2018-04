Presupusul autor al atacului armat din Statele Unite a fost arestat



Presupusul autor al atacului armat comis in apropierea orasului american Nashville a fost arestat preventiv, anunta autoritatile din Statele Unite, potrivit cotidianului The New York Times.



Travis Reinking, suspectat de omor calificat multiplu, a fost arestat preventiv dupa numeroase ore de cautari, a comunicat Politia din Nashville, Tennessee.



Patru oameni au murit, iar alti patru au fost raniti in atacul armat comis in zona Waffle House, situata la periferia orasului Nashville.