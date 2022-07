Stiri pe aceeasi tema

- Asasinarea lui Shinzo Abe a provocat o reacție de magnitudinea unui șoc seismic in Japonia, țara in care orice forma de violența este neobișnuita, iar armele de foc sunt interzise. Oamenii din Nara, orașul in care a avut loc tragedia, au ieșit pe strazi pentru a-i aduce un omagiu fostului premier japonez.…

- Politistii au descoperit ca, pe langa armele facute manual, barbatul care l-a impușcat pe Shinzo Abe ținea in casa mai multe posibile dispozitive explozive in casa. Agentia de presa NHK a relatat ca genistii se pregatesc sa efectueze o explozie controlata in locuința acestuia, potrivit BBC. Totodata,…

- Prim-ministrul japonez Fumio Kishida a declarat vineri ca ”nu-si gaseste cuvintele” dupa asasinarea fostului premier Shinzo Abe, impuscat mortal in timpul unui discurs de campanie la Nara, in vestul tarii, la varsta de 67 de ani. ”Ma rugam ca viata sa ii fie salvata, dar, cu toate acestea, am aflat…

- Politistii au descoperit mai multe posibile dispozitive explozive in timpul perchezitiei la locuinta atacatorului fostului premier japonez Shinzo Abe, iar agentia de presa NHK a relatat ca genistii se pregatesc sa efectueze o explozie controlata in incinta, potrivit BBC. Fostul premier japonez ShinzoAbe…

- Update, ORA 11:00: Fostul premier Abe se afla in stare critica, medicii depunand eforturi pentru a-i salva viața. Potrivit poliției din Japonia, arma cu care s-a tras ar fi fost artizanala. Campania electorala a fost suspendata. Abe s-a prabușit și sangera de la gat inainte de a fi transportat de urgența…

- Autorul atacului armat asupra fostului premier japonez Shinzo Abe, reținut de poliție la locul tentativei de asasinat, ar fi un barbat de 41 de ani, fost membru al forțelor defensive maritime. Acesta ar fi folosit un pistol confecționat manual. Fostul premier japonez Shinzo Abe a fost impuscat in timp…

- Fostul premier japonez Shinzo Abe a fost spitalizat de urgența, vineri, dupa ce a fost impușcat la un eveniment electoral in orasul vestic Nara. Agenția Kyodo si postul national de televiziune NHK au relatat ca martorii au auzit doua focuri de arma in timpul discursului susținut de politician.Abe, de…

- Fostul premier al Japoniei, Shinzo Abe a fost transportat la spital, dupa ce a fost impuscat in spate, in timp ce rostea un discurs in orasul Nara din vestul tarii. Nu a fost facut un anunt oficial, dar potrivit France Presse, el nu mai prezinta semne de viata. Politia a anuntat ca a retinut un suspect…