- Rusii de rand incep sa simta efectul sanctiunilor economice si financiare impuse de Occident in urma deciziei lui Vladimir Putin de a invada Ucraina. Un tanar din Moscova spune pentru BBC ca se teme ca tara sa sa nu ajunga asemeni Coreei de Nord, cel mai izolat regim dictatorial din lume.

- Presedintele Rusiei, Vladimir Putin, a cerut, in convorbirea cu omologul sau din Franta, Emmanuel Macron, garantii de securitate din partea NATO, recunoasterea suveranitatii ruse asupra Crimeei si demilitarizarea Ucrainei, semnaland disponibilitatea Moscovei de a lansa negocieri in acest sens.…

- Soprana Anna Netrebko, cunoscuta drept o sustinatoare a lui Vladimir Putin, a vorbit pe Facebook despre razboiul din Ucraina si a spus clar ca este impotriva acestuia. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER ×…

- Vladimir Putin a avut un mesaj de transmis soldaților ruși din Ucraina. Joi dimineața, pe 24 februarie, la ora 5:00 a Romaniei, liderul de la Kremlin a anunțat ca incepe bombardamentele in Ucraina. De la anunțul sau și pana acum au murit aproape 200 de ucraineni, iar alte sute au fost raniți. Oamenii…

- Președintele rus Vladimir Putin a salutat duminica dimineața „eroismul” forțelor ruse in Ucraina. Intr-un scurt discurs televizat de felicitare a soldaților de Ziua Forțelor Speciale care a marcat primele sale declarații publice de vineri, liderul de la Kremlin s-a referit la invadarea Ucrainei de…

- Sute de medici ruși au semnat o scrisoare deschisa prin care ii cer președintelui rus, Vladimir Putin, oprirea razboiului din Ucraina. Oamenii solicita incetarea imediata a ostilitaților și rezolvarea tuturor problemelor politice exclusiv prin mijloace pașnice. Nu toți cetațenii ruși sunt de acord cu…

- Batrana clarvazatoare ar fi anticipat razboiul dintre Rusia și Ucraina, cu puțin timp inainte de a muri. Iata ce a spus Baba Vanga despre liderul de la Kremlin și ce urmeaza sa se intample. Profita acum : Oferta de nerefuzat Oferta de nerefuzat . Cum facem un concediu reușit cu bani puțini! Oferta de…

- Au fost valuri de proteste joi seara in Capitala Moscova, la Sankt-Petersburg și in alte 50 de orașe din Rusia, dupa decizia lui Vladimir Putin de a invada Ucraina. Peste 1.500 de manifestanți au fost arestați. Cei mai mulți s-au strans in Piața Pușkin, din Moscova, potrivit informatiilor transmise…