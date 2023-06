Stiri pe aceeasi tema

- Balena a fost vazuta pentru prima data in apele norvegiene. Pe atunci, beluga purta un ham de fabricație ruseasca și a fost poreclita Hvaldimir, intr-un joc de cuvinte al norvegienilor cu trimitere la prenumele lui Putin.Hvaldimir devenise o vedere obișnuita in portul norvegian Hammerfest. Era extrem…

- O presupusa balena „spion” despre care se crede in general ca ar fi provenit de la o unitate militara rusa a fost reperata in largul coastelor Suediei. Se crede ca beluga, numita Hvaldimir de catre observatorii de balene, a fost echipata cu un ham de fabricație ruseasca care include suporturi pentru…

- O balena beluga care a aparut in Norvegia in 2019, starnind speculații ca ar fi fost antrenata de marina rusa din cauza unui ham artificial pe care il purta, a reaparut in largul coastei Suediei, a declarat o organizație care urmarește mișcarile sale.

- Beluga Hvaldimir, cetaceul descoperit in urma cu patru ani purtand un ham ciudat - ceea ce a dus la suspiciuni ca ar fi fost folosit de marina rusa -, se afla in prezent pe coasta de vest a Suediei, potrivit unui ONG care ii monitorizeaza miscarile, relateaza AFP.

- Oamenii sunt sfatuiți sa „evite contactul” cu o balena beluga renumita, pentru a evita ranirea sau uciderea accidentala a acesteia, a transmis Directoratul norvegian pentru Pescuit, citat de CNN.

- Comandantul Flotei ruse a Marii Negre, viceamiralul Viktor Sokolov, a anuntat ca a sporit masurile pentru protectia navelor si a bazei lor de la Sevastopol impotriva atacurilor cu drone, potrivit The easternherald. „Din cauza amenintarii atacurilor in care sunt folosite complexe robotice de suprafata…

- Un fost spion rus in Occident cere o decizie in privința Transnistriei: `Trebuie sa știe daca sa ne aștepte`. Nou moment halucinant la televiziunile ruseștiAndrei Bezrukov, un fost spion rus care a operat timp de peste doua decenii in Occident, a facut apel ca Moscova sa ia o decizie hotarata privind…

- Ministerul Apararii din Regatul Unit susține, in informarea sa de vineri, ca trupele ucrainene au fost forțate sa retraga ordonat din pozițiile pe care le dețineau anterior in orașul Bahmut. Orașul disputat de ruși și ucraineni a fost bombardat puternic in ultimele doua zile.