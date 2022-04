Stiri pe aceeasi tema

- Scandalul continua! Anamaria Prodan vine cu o reacție incredibila dupa ce a luat la cunoștința un nou schimb de mesaje dintre inca soțul sau și amanta acestuia. Fanii impresarei sunt șocați de intorsatura de situație din familia Reghecampf-Prodan. ‘Soarele’ agentului FIFA a decazut enorm in ochii ei.…

- Rihanna se pregatește de nunta, dupa ce a anunțat ca este insarcinata pentru prima data. Celebra cantareața și tatal copilului ei, rapperul A$AP Rocky, ar fi stabilit deja locul in care va avea loc marele eveniment, potrivit presei din strainatate.

- Celebra cantareața americana Rihanna, este insarcinata cu rapper-ul A$AP Rocky. Artista așteapta cu nerabdare sa ii vina pe lume primul copil. Cei doi au fost surprinși pe strazile din New York, iar burtica vedetei se putea observa de la o distanța foarte mare.

- Celebra cantareața Rihanna, de 33 de ani, și iubitul ei A$AP Rocky, de 33 de ani, așteapta primul lor copil. Cei doi au și facut cateva fotografii impreuna, in New York, in care cantareața iși arata burta destul de dezvoltata, semn ca este deja insarcinata in cateva luni, scrie Revista People . Rihanna…

- Rihanna este insarcinata! Cand va deveni pentru prima oara mama Prima luna din anul 2021 aduce vești bune! Rihanna este insarcinata cu primul ei copil. Fericitul tatic este A$AP Rocky, barbatul care o face fericita deja de mai bine de 2 ani. Cei doi au fost fotografiați weekend-ul acesta, in timpul…

- Rihanna așteapta primul ei copil alaturi de A$AP Rocky. Cantareața a devaluit secretul in timpul unei plimbari prin Harlem, orașul natal al lui A$AP, in weekend. Rihanna, in varsta de 33 de ani, a purtat o jacheta lunga, roz, care a fost ținuta inchisa doar la un singur nasture și o pereche de blugi…