Stiri pe aceeasi tema

- O creștere a nivelului de radiații a fost detectat de Rusia in Marea Chinei de Sud, potrivit Interfax. In vreme ce pe rețelele sociale mai mulți activiști sugereaza o posibila explozie nucleara submarina, specialiștii citați de publicația Gizmodo spun ca nivelul de radioactivitate nu este ingrijorator…

- Boris Grizlov, emisarul Rusiei intr-un grup international de lucru asupra conflictului din estul Ucrainei, a declarat marti ca Kievul ar trebui sa extinda pana in 2020 politica ce acorda statut special acestei regiuni, cunoscuta ca Donbas, a anuntat agentia de presa Interfax, preluata de Reuters. "Legea…

- Postul public de Radio va implini 91 de ani de existenta Foto: Radio România. Postul public de Radio împlineste, mâine, 91 de ani de existenta. Aniversarea difuzarii, în 1928, a primei emisiuni a Radio România este marcata, ca în fiecare an, printr-o…

- Trei diplomati americani au fost arestati luni pentru scurt timp in apropiere de orasul inchis Severodvinsk (nord-vestul Rusiei), care in august a fost scena unui accident cu caracter nuclear legat de un test cu armament secret, au relatat miercuri agentiile de presa ruse, citate de France Presse…

- Trei diplomati americani au fost arestati luni pentru scurt timp in apropiere de orasul inchis Severodvinsk (nord-vestul Rusiei), care in august a fost scena unui accident cu caracter nuclear legat de un test cu armament secret, au relatat miercuri agentiile de presa ruse, citate de France Presse si…

- Reteaua de socializare Facebook a fost amendata cu 1,6 milioane de lire turcesti (282.000 dolari) in Turcia, pentru incalcarea reglementarilor privind protectia datelor, care a afectat aproape 300.000 de utilizatori, a anuntat joi Autoritatea pentru Protectia Datelor Personale (KVKK), transmite Reuters.…

- Trei membri a Garzii de coasta ruse au fost raniti in cursul unui incident armat cu vase de pescuit nord-coreene in Marea Japoniei, a anuntat marti Serviciul Federal de Securitate al Rusiei (FSB), in subordinea caruia se afla trupele de graniceri ruse, inclusiv garzile de

- Doua surse au confirmat pentru Reuters relatari din presa americana potrivit carora informatorul Agentiei Centrale de Informatii a SUA a fost scos din Rusia in 2017 si a ajuns in Statele Unite. Cotidianul rus Kommersant sustine ca spionul era Smolenkov, care a disparut impreuna cu sotia si cei trei…