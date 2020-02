Stiri pe aceeasi tema

- Poliția britanica a împușcat un barbat în sudul Londrei într-un incident care ar putea fi terorist și se crede ca mai multe persoane au fost înjunghiate, relateaza Reuters. ”Un barbat a fost împușcat de catre polițiști înarmați în Streatham (sudul…

- Narciso Elvira avea 52 de ani si a fost impuscat si omorat impreuna cu fiul sau, de 20 de ani. Nimeni nu a fost arestat deocamdata, insa politia suspecteaza ca ar fi vorba de o reglare de conturi. Narciso Elvira s-a nascut pe 29 octombrie 1967, chiar in statul in care a fost asasinat, Veracruz.…

- Grav incident in Braila. Patru adolescenți au fost atacați de doi agresori cu un cuțit, in plina strada. Doi dintre ei au fost raniți. Agresorii sunt doi minori, de 10, respectiv 17 ani. Motivul atacului lor: au vrut sa fure bani și țigari. Informații cu puternic impact emoțional.

- Politistii au fost nevoiti sa foloseasca armanentul din dotare dupa ce au incercat sa il opreasca pe un individ extrem de violent, care isi injunghiase sotia in picioare si se pregatea sa o atace din nou cu un cutit.

- Cunoscuta cantareata de opera Katherine Jenkins a fost jefuita in sud-vestul Londrei dupa ce artista intervenise pentru a o ajuta pe victima unui furt comis in plina strada, a declarat agentul sau citat vineri de Press Association. Cantareata, in varsta de 39 de ani, mergea la o repetitie, in jurul…

- Doua persoane au fost ucise și alte trei au fost ranite, vineri, la Londra, in urma unui atac cu arma alba comis pe London Bridge. Potrivit presei, acesta avea asupra sa o falsa vesta cu explozibili. Polita londoneza a incadrat atacul drept unul „terorist”. Poliția metropolitana a transmis ca autorul…

- Alerta de securitate la Londra. Un barbat a fost injunghiat de un suspect care a fost impușcat mortal de poliție. Turnul Londrei a fost inchis, iar zona este inconjurata de mașini de poliție, de ambulanțe și echipe de pompieri.

- Bataie cu furci, topoare si pietre intr-o localitate din judetul Calarasi, Romania. 40 de oameni, membri a doua familii, s-au incaierat in plina strada, pentru o casa pe care și-o disputa de mai mult timp.