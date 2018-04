Stiri pe aceeasi tema

Rusia a avertizat luni impotriva unor 'consecinte grave' in cazul unor atacuri aeriene occidentale in Siria, dupa presupusul atac chimic de sambata a carui existenta este negata de Moscova, relateaza France Presse.

- Ministrul de externe rus Serghei Lavrov a cerut joi o 'ancheta substantiala si responsabila' privind otravirea fostului agent dublu rus Serghei Skripal, avertizand ca Londra nu va putea 'sa ignore intrebarile legitime' adresate de Rusia, relateaza AFP. 'Nu va fi posibil sa se ignore…

- Aceasta riposta va fi 'bine gandita' si 'va corespunde in totalitate intereselor tarii noastre', a afirmat Dmitri Peskov, purtatorul de cuvant al Kremlinului, intr-o conferinta de presa. Aflat la Astana, in capitala Kazahstanului, pentru o reuniune cu privire la Siria, seful diplomatiei…

- "Daca guvernul crede ca este posibil faptul ca Rusia a pierdut in mod neglijent un agent neurotoxic de nivel militar, ce masuri sunt luate alaturi de aliatii nostri prin intermediul Organizatiei pentru Interzicerea Armelor Chimice? Cum a raspuns guvernul britanic la cererea guvernului Rusiei privind…

- Liderul Partidului Laburist din Marea Britanie, Jeremy Corbyn, a declarat miercuri ca nu sunt probe suficiente privind implicarea Rusiei in otravirea fostului spion rus Serghei Skripal in orasul englez Salisbury, relateaza site-ul publicatiei The Independent. "Daca guvernul crede ca este…

- Rusia a denuntat luni o 'provocare' dupa informatiile privind un presupus atac chimic in regiunea Ghouta Orientala din Siria, unde o organizatie neguvernamentala a raportat un caz de sufocare duminica in urma unui bombardament al regimului, relateaza AFP. 'Exista deja informatii…

- Ministrul de externe al Rusiei, Serghei Lavrov, a declarat ca Moscova este ingrijorata de actiunile Statelor Unite privind divizarea Siriei si a lansat un apel Washingtonului sa nu se joace cu focul, potrivit Rador.