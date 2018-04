Seful Pentagonului, James Mattis, a declarat luni ca nu exclude nicio optiune dupa ce presupusul atac chimic din acest weekend din Siria a dus la speculatii cu privire la un raspuns militar american, informeaza Reuters, care adauga ca ministrul apararii american a dat vina pe Rusia pentru ca nu a reusit sa-si indeplineasca obligatiile de a se asigura ca Siria a renuntat la armele chimice. "Primul lucru la care trebuie sa ne uitam este de ce mai sunt folosite arme chimice in conditiile in care Rusia a fost garantul retragerii tuturor armelor chimice. Si astfel, in colaborare cu aliatii si partenerii…