Stiri pe aceeasi tema

- Donald Trump a condamnat presupusul atac chimic din Siria. Președintele american va lua o decizie cu privire la raspunsul Statelor Unite ale Americii in urmatoarele 24 sau 48 de ore. Declarațiile au fost facute in ziua in care Consiliul de Securitate al ONU se intrunește pe aceeași tema a carnagiului…

- Premierul scotian Nicola Sturgeon a declarat marti ca Parlamentul Scotiei nu va aproba proiectul de lege in forma prezentata de catre premierul britanic Theresa May privind retragerea din Uniunea Europeana, intrucat sunt incalcate anumite principii ale descentralizarii, relateaza BBC News.…

- Presedintele SUA, Donald Trump, l-a invitat pe omologul sau din Franta, Emmanuel Macron, sa efectueze o vizita de stat la Washington, dar Presedintia de la Paris nu a acceptat inca detaliile programului evenimentului, informeaza postul CNN si cotidianul Le Figaro.

- Presedintele american, Donald Trump, se va intalni saptamana viitoare, la Davos, cu sefa guvernului de la Londra, Theresa May, a anuntat vineri purtatoarea de cuvant a Casei Albe, Sarah Sanders, citata de AFP. Aceasta intalnire, care va avea loc in marja Forumului Economic Mondial de la…

- Premierul britanic, Theresa May, si presedintele francez, Emmanuel Macron, au semnat joi un nou tratat privind controlul imigratiei tarile lor, cu prilejul celui de-al 35-lea summit franco-britanic, la Academia Regala Sandhurst, in apropiere de Londra, transmite AFP. Noul tratat vizeaza…

- Presedintele francez, Emmanuel Macron, si premierul britanic, Theresa May, vor discuta joi despre securitate, migratie, politica externa, comert si relatii post-Brexit, in cadrul unui summit bilateral la Londra, relateaza agentia dpa, conform agerpres.ro. Cele doua tari vor anunta o serie de…

- Presedintele francez Emmanuel Macron si prim-ministrul britanic Theresa May vor anunta joi, cu ocazia summitului franco-britanic de la Londra, un 'nou tratat' pentru 'completarea acordurilor de la Touquet', privind gestionarea migrantilor care vor sa ajunga în Regatul Unit, au…

- Presedintele american Donald Trump a anulat joi, vizita pe care ar fi trebuit sa o efectueze la Londra pentru a deschide noua ambasada a Statelor Unite, din cauza ingrijorarii ca ar putea provoca proteste, informeaza site-ul cotidianului The Guardian.