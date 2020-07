Stiri pe aceeasi tema

- Aflat la finalul celui de-al treilea mandat de consilier local, Vasile Mocanu, in varsta de 60 de ani, a anunțat ca nu va candida pentru un nou mandat. Vasile Mocanu, care a fost consilier PNL, iar in prezent este liderul consilierilor PSD din Consiliul Local Suceava, a spus ca vrea sa lase locul tinerilor.…

- Președinta Organizației Județene Suceava a USR, Teodora Munteanu candideaza la Primaria Suceava. Candidatul Uniunii la Consiliul Județean este fostul director al fabricii de rulmenți Dan Nichiforel. Insoțiți de o parte dintre candidații la Consiliul Local Suceava și la Consiliul Județean, cei doi au…

- Consiliul Local al municipiului Suceava a aprobat in ședința extraordinara de astazi indicatorii tehnico-economici pentru Sala Polivalenta de 5.000 de locuri. Valoarea totala a investiției este de 185.262.660,23 lei inclusiv TVA, respectiv 38.299.565,91 euro inclusiv TVA. ”Construcția este o cladire…

- Poli Iași - Hermannstadt 2-3 a fost un fel de minifinala pentru evitarea retrogradarii. Motiv pentru care CCA a trimis un arbitru FIFA, pe Radu Petrescu. Ce a urmat insa in meci a adus aminte de ceea ce se intampla in arbitrajul romanesc in a doua jumatate a anilor '90 și in anii 2000. Adica din vremea…

- Primarul Sucevei, Ion Lungu, declara saptamana trecuta ca data de 27 iunie a fost stabilita dupa discutiile purtate cu Mitropolitul Teofan al Moldovei si episcopul vicar al Arhiepiscopiei Sucevei si Radautilor, Damaschin, avand in vedere ca se implinesc 40 de zile de la trecerea in nefiinta a inaltului…

- Generalul Anghel Iordanescu (70) face dezvaluiri in premiera despre campania fabuloasa din '85-'86: de ce nu l-a dorit Florin Halagian ca secund, de ce ministerul era suparat pe Emerich Ienei și cum a decurs planul lui Valentin Ceaușescu pentru a-l determina sa joace la 36 de ani. Prima saptamana din…