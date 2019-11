Stiri pe aceeasi tema

- Organizația Freedom House România, care opereaza rețeaua de media locale PressHub, a lansat PressHub Market, o platforma conceputa ca "magazin virtual" de publicitate în publicațiile locale. Acesta este prezentat drept primul de felul sau în Europa de Est.Cristina…

- Freedom House Romania face istorie in presa din Romania. Organizatia care lupta pentru dreptul de exprimare si pentru libertatea presei a anuntat astazi, in premiera absoluta pentru Romania, lansarea ”pressHUB market” http://presshubmarket.ro/, primul magazin mass-media virtual din Europa de Est cu…

- Premiera ABSOLUTA pe scenele din Romania. Se pregatește primul concert in care, alaturi de muzicieni consacrați, va performa o entitate de inteligența artificiala (IA). Aceasta are un rol bine definit in trupa, mai exact va fi tobarul. In ultima zi a celei de a XI-a ediții a Festivalului Timișoara Jazz…

- Prezidențiabilul Alianței USR-PLUS Dan Barna incepe o caravana prin mai multe orașe din Europa, in perioada 30 septembrie - 5 octombrie, unde se va intalni cu romanii din diaspora, informeaza USR, intr-un comunicat de presa. „Dan Barna, candidatul Alianței USR PLUS la Președinția Romaniei, va merge…

- Companii romanești din industria ambalajelor si a soluțiilor de ambalare isi prezinta produsele, alaturi de cei mai mari actori din piata de packaging din Europa, in fața unui numar estimat de 45.000 de vizitatori ai targului FachPack din Germania, care se desfasoara in perioada 24-26 septembrie 2019.…

- "Bootcamp-ul de la Bran, dedicat pregatirii si selectiei finale a #TeamRomania, si-a aflat concluziile la finele weekend-ului recent incheiat. Juriul a selectat zece tineri talentati, care ne vor reprezenta tara la Campionatul European de Securitate Cibernetica 2019, editie gazduita la Bucuresti,…

- Gigantul chinez de comert electronic Alibaba a inaugurat duminica primul sau magazin din Europa, in centrul comercial intu Xanadu din Madrid, unitatea fiind sub marca AliExpress, divizie de cumparaturi adresata consumatorilor, relateaza Business...