Cadrele didactice au intrat in cea de a treia saptamana de greva generala, iar reacții de tipul „ce mai vor și profesorii, ca oricum caștiga bani din meditații” sunt tot mai prezente in spațiul public, in condițiile in care anul școlar trebuia sa se incheie, iar examenele naționale, Evaluarea și Bacalaureatul, cel mai probabil se […]