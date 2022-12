Stiri pe aceeasi tema

- Varujan Vosganian, copreședinte ALDE, afirma ca „Romania trebuie sa combata cu fermitate atitudinea duplicitara, partinitoare a unora dintre liderii Uniunii Europene. Este unul dintre modurile in care ne putem face respectați ca parteneri egali in Uniunea Europeana.” Vosganian le cele președintelui…

- Noi meritam sa fim in Spațiul Schengen, dar ei, politicienii care ne conduc astazi nu! Din pacate insa, in lumea de astazi, pentru strainatate, Romania are in primul rand chipul lor, al lui Iohannis, Ciuca, Ciolacu, Bode, Aurescu et comp, este de parere fostul șef al SIE, Silviu Predoiu. Intr-un text…

- Cel mai important eveniment al comunitatii geodezice din tara are loc in aceste zile la Iasi. Geodezul este acel specialist care, de exemplu, pune bazele oricarui proiect de autostrada si asista, din punct de vedere tehnic, proiectul pe intreaga lui desfasurare. Este solul din Romania „prietenos" cu…

- Cum s-a jucat ”la imagine”, creșterea pensiilor. Licitație electorala pe procente, cu implicarea președintelui și premierului Politicienii romani au transformat majorarea pensiilor intr-o licitație electorala, cel puțin in ceea ce privește declarațiile pe care le fac. Printre cei care au intrat in acest…

- Trei partide aflate in opoziție vor sa-și uneasca forțele ca sa taie supremația actualei coaliții de guvernare la alegerile din 2024 și deja au transmis mesaje in acest sens. Drula, braț la braț cu Orban Presedintii USR si Forta Dreptei, Catalin Drula, respectiv Ludovic Orban, au transmis, ieri, mesaje…

- ​​USR, PMP și Forța Dreptei poarta discuții in perspectiva constituirii unui nou pol de dreapta pe scena politica romaneasca, ca alternativa la PNL. Discuțiile sunt deocamdata preliminare, insa Catalin Drula și Ludovic Orban au participat sambata la consituirea Ligii Aleșilor Locali ai PMP, partid condus…

- Presedintii USR si Forta Dreptei, Catalin Drula, respectiv Ludovic Orban, au transmis, sambata, mesaje de solidaritate la Liga Alesilor Locali a PMP, cei doi exprimandu-si deschiderea pentru construirea unei alternative reformiste, alaturi de PMP, „care sa scoata tara la liman”. Catalin Drula a subliniat…

- Liderul partidului Forta Dreptei Ludovic Orban a declarat, sambata, ca putea sa ramana complice, sa se complaca „in situatia de lustruitor de ghete a lui Iohannis si Ciolacu”. Acesta a precizat ca este impotriva modului in care guverneaza Romania alianta dintre Securitate si nomenclatura de 32 de…