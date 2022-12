Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Muncii a finalizat proiectul de lege care prevede reforma pensiilor speciale și de serviciu. Proiectul de lege construit pe urmatoarele principii, potrivit unor surse guvernamentale: Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Proiectul de lege care prevede reforma pensiilor speciale și de serviciu urmeaza sa fie avizat de guvernanți, pentru a fi adoptat. Modificarile legislative se aplica unor categorii profesionale, precum magistrații, angajații Curții de Conturi sau funcționarilor parlamentari. In ultima perioada a fost…

- Fost deputat PSD de Teleorman cu sute de mii de lei in cont cere ajutor de urgența pentru un aparat auditiv de 6386 de lei ● Ioan Neculaie se intoarce la Roman SA ● Canaliile anului 2022 ● 12 companii din Iași dau in judecata Primaria pentru ca nu primesc autorizații. Disperare, haos, afaceri pierdute…

- Dosarul care are ca obiect anulare act administrativ "obligatia de a face a fost repus pe rolul Tribunalului Constanta, iar la termenul din luna iunie a.c, magistratii au admis cererea lui Mihei Dupa aceasta decizie, Camera Deputatilor a declarat apel la Curtea de Apel, in dosarul in care intimati parati…

- Curtea de Conturi avertizeaza ca Aeroportul Cluj arfe infrastructura subdimensionata. De investiții și acceptarea unui plan de dezvoltare este responsabil Consiliul Județean Cluj, care deține Aeroportul. ”In cazul a cinci dintre cele 11 aeroporturi regionale (Oradea, Sibiu, Suceava, Iasi, Cluj) patrimoniul…

- Personalul de specialitate juridica in fostele arbitraje de stat ar urma sa primeasca pensie de serviciu (80- din salariul brut plus sporuri), printr-o prevedere extinsa in noua lege privind statutul judecatorilor si procurorilor, care este acum dezbatuta in Parlament, potrivit senatorului Cosmin Poteras.…

- Auditorii Curții de Conturi au luat la puricat modul cum a cheltuit banii Primaria Bistrița anul trecut. Cele mai multe deficiențe au fost identificate la Centrul Cultural Municipal „George Coșbuc”, din cadrul municipalitații. Printre ele se numara alocarea de fonduri pentru masa și cazarea unor persoane…

- Curtea de Apel (CA) a deschis ședințele publice la care decide daca dosarul penal al fostului șef al SIS, Vasile Botnari, va fi reexaminat. Instanta de fond l-a condamnat la o amenda de 88.000 de lei pentru ca si-a depasit atribuțiile de serviciu in expulzarea a sapte profesori turci. Pe 23 septembrie…