- Ministrul Muncii, Marius Budai, a declarat, sambata, la Alba Iulia, ca persoanele care sunt apte sa munceasca si nu vor sa faca acest lucru nu vor beneficia de venitul minim de incluziune, informeaza AGERPRES . Prezent la o dezbatere despre fondurile europene organizata de europarlamentarul Victor Negrescu,…

- Numarul cetatenilor ucraineni care si-au gasit un loc de munca in Romania dupa declansarea razboiului a ajuns, ieri , la 5.787, a declarat, pentru AGERPRES, ministrul Muncii, Marius Budai (foto). Potrivit acestuia, cifra persoanelor care au fugit din calea razboiului si care s-au angajat in companii…

Prima demisie in scandalul de plagiat al lui Lucian Bode. Radu Carp, care a fost in comisia de doctorat a ministrului de interne, pleaca din CNATDCU: „Eu dorm liniștit noaptea"

- Rata locurilor de munca vacante in trimestrul al treilea al acestui an a fost de 3,1% in zona euro si de 2,9% in Uniunea Europeana, cele mai mici valori ale acestui indicator inregistrandu-se in Bulgaria (0,8%), Romania si Spania (ambele cu 0,9%), arata datele publicate joi de Eurostat, transmite Agerpres.…

- Ministrul Muncii, Marius Budai, afirma ca alocatiile copiilor vor fi indexate cu rata inflatiei inregistrata in cursul anului anterior, asa cum prevede legea, ceea ce presupune o majorare de aproximativ 12 lei pentru un copil care beneficiaza de alocatia standard de 243 de lei. "Nu cred ca exista vreo…

- Deputatul PNL de Suceava, Ioan Balan, ii solicita ministrului Muncii, Marius Budai, informații privind evoluția contractelor de munca cu timp parțial la nivelul județului Suceava. In acest sens, el i-a adresat ministrului o intrebare la care așteapta raspuns in scris. Redam, in continuare, textul solicitarii…