Stiri pe aceeasi tema

- Curtea de Apel Milano a refuzat extradarea in Romania a lui Mario Iorgulescu (26 de ani), fiul președintelui LPF, susține noul avocat al acestuia pentru Libertatea. CONTEXT: Mario Iorgulescu a fost trimis in judecata in septembrie 2019 dupa ce a cauzat un accident mortal, fiind drogat și beat la volan.…

- Informații de ultima ora despre fiul președintelui LPF! Curtea de Apel din Milano a refuzat extradarea in Romania a lui Mario Iorgulescu. Oleg Burlacu, avocatul lui Mario Iorgulescu, a facut și primele declarații in acest sens. Iata ce spune acesta și ce urmeaza sa se intample cu tanarul!

- Magistrații italieni au respins zilele trecute cele doua mandate europene de arestare emise pe numele lui Mario Iorgulescu, „deoarece starea psihica a lui este de natura sa impiedice participarea conștienta la proces”, a declarat, pentru Libertatea, avocatul apararii, Oleg Burlacu, prezent astazi la…

- Fostul ministru al Turismului va afla vineri decizia finala a instanței bulgare in procesul privind extradarea sa in Romania. Vineri, la Curtea de Apel din Sofia, are loc ultimul termen al procesului privind extradarea Elenei Udrea. Astfel ca fosta șefa de la Ministerul Turismului, condamnata in Romania…

- Curtea de Apel din Sofia a stabilit miercuri ca pe 10 iunie se va desfasura ultimul termen al procesului privind extradarea fostului ministru al Turismului Elena Udrea, care are de executat in Romania o condamnare de 6 ani inchisoare. Judecatorii bulgari au mai hotarat ca Elena Udrea sa ramana in arest.…

- Sorin Oprescu trebuia sa afle, luni, daca va ramane in arest sau va fi pus sub control judiciar, in timp ce se judeca procesul sau de extradare, insa judecatorii au amanat decizia pentru, marți, 31 mai, potrivit Antena3 . Intre timp, fostul primar al Capitalei ramane in arest. UPDATE ora 16:04: Sorin…

- Reținuta in Bulgaria, in așteptarea dciziei de extradare in Romania, Elena Udrea face tot ce ii sta in putința pentru a-i simți aproape pe cei pe care ii iubește. Din acest motiv, autoritațile bulgare i-au permis sa discute zi de zi la telefon cu fiica ei și cu partenerul de viața.De altfel, Elena Udrea…

- Tanara de cetațenie rusa acuzata de un tribunal cecen de legaturi cu organizații considerate de Federația Rusa drept teroriste și prinsa la intrarea in Romania este in mainile unor judecatori de la Curtea de Apel Suceava.Magistrații de acolo sunt cei puși sa judece extradarea ei la Groznii - dupa ce…