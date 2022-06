Stiri pe aceeasi tema

- Deși au o importanța naționala pentru sistemul de sanatate, medicamentele generice și biosimilare sunt penalizate de o taxa clawback foarte mare, bariere la prescriere și o metodologie a prețurilor nealiniata la realitațile economice actuale.

- Ciolacu: Schema de ajutor de stat pentru instalarea de panouri fotovoltaice pe acoperișurile fermelor și halelor de producție Președintele Camerei Deputaților Marcel Ciolacu a declarat ca Ministerul Agriculturii lucreaza la o schema de ajutor de stat prin care acoperișurile fermelor și halelor de producție…

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a pledat, marți, pentru intarirea și dezvoltarea infrastructurii critice și a sectoarelor esențiale: „Mai mult ca oricand, cu un razboi langa granițe și dupa o pandemie cu efecte multiple, realizam nevoia unei funcționali

- Procurorul sef al DNA, Crin Bologa, a declarat ca sunt in lucru ”90 sau 93” de dosare care au legatura cu pandemia de COVID-19. In unele dosare s-au dat si sentinte, iar in altele inculpatii au incheiat acord de recunoastere cu procurorii anticoruptie, scrie News.ro. Crin Bologa a declarat, duminica,…

- Presedintele Consiliului Concurentei, Bogdan Chiritoiu a declarat, luni, la Parlament, dupa audierea in cadrul comisiei economice din Senat, despre explozia preturilor la carburant, ca momentan, institutia monitorizeaza piata si strange date si ca nu s-a aplicat nicio sanctiune. Este clar ca suntem…

- Doi adolescenti de 14 si 15 ani sunt cercetati de catre politistii prahoveni pentru infractiunile de furt si distrugere, dupa ce au intrat intr-o casa de vacanta a unui roman care traieste in strainatate si au furat mai multe bunuri, iar ce nu au putut fura au distrus. Cei doi au recunoscut faptele,…

- Rasturnare de situatie in cazul dublei crime din satul Poiana, comuna Cristinesti, in care doua femei, mama si fiica acesteia, au fost gasite cu gaturile taiate in propria gospodarie.Principala persoana banuita de comiterea celor doua fapte ar fi fost o copila in varsta de doar 13 ani. Insa, potrivit…

- Mancarea pacienților din spitalele publice este din ce in ce mai puțina, iar managerii spitalelor trag un semnal de alarma, pentru ca fara o alimentație sanatoasa pacientul nu se poate recupera. Statul roman aloca doar 11 lei, bani din care spitalul trebuie sa asigure pacientului trei mese pe zi, in…