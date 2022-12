Stiri pe aceeasi tema

- In timpul unui zbor de lung[ durata, pasagerii din avion trag apa la toaleta de pana la 1.000 de ori. Probabil ca v-ați gandit ce se intampla cu deșeurile dupa ce se folosește toaleta, avand in vedere ca nu exista instalații.

- Un microbuz plin cu moldoveni a fost lovit de un autocamion, in timp ce staționa. Cazul a avut loc in dupa amiaza zilei de luni, 12 decembrie, in apropiere de localitatea Szumowo din Polonia, anunța presa poloneza. Potrivit sursei, in urma impactului, patru moldoveni din microbuz și șoferul tirului…

- Un iesean va ajunge la puscarie dupa ce s-a bransat ilegal la reteaua de electricitate. Initial, judecatorii amanasera aplicarea unei pedepse, dar Vasile Dutcovici pare sa fi crezut ca acest lucru echivaleaza cu o achitare. Nu a respectat masurile dispuse pe durata termenului de supraveghere, ceea ce…

- Un nou eveniment rutier pe soselele din Romania Este voba despre un accident rutier produs in localitatea Ciohorani, pe DN28Sunt 2 autoturisme implicate, iesite in afara partii carosabile., transmite ISU Iasi. In urma evenimentului rutier sunt 4 victime dintre care 2 minori , neincarcerate, constiente.Se…

- Politistii Punctului de Trecere a Frontierei Cenad au depistat la controlul de frontiera un cetatean roman care a incercat sa iasa din tara, luni, cu un autoturism inmatriculat in Germania, si care era cautat pentru confiscare de catre autoritatile din Germania, chiar in aceeasi zi.Valoarea masinii…

- Intre 6 și 9 Octombrie a avut loc la Iași și Chișinau Summitul RePatriot – Raspundem Provocarilor Impreuna, la care au participat peste 300 de manageri și antreprenori din toata lumea, care dețin sau administreaza active de peste 50 miliarde de euro. Au fost abordate, intr-un format dinamic care a…

- O disputa verbala la un loc de joaca din nordul orașului Dortmund a degenerat intr-o incaierare in toata regula, in care au fost implicați nu mai puțin de 90 de oameni, toți romani. In urma incidentului, poliția germana investigheaza 6 suspecți, cu varste cuprinde intre 12 și 42 de ani.

- Din 1 octombrie functioneaza bratarile electronice de monitorizare Foto arhiva Persoanele agresive, care au ordin de restrictie, sunt acum mai bine supravegheate. De ieri functioneaza bratarile electronice de monitorizare. Acestea emit semnale atunci când purtatorul se apropie de victima…