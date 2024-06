Presiunile surprinzătoare, dar constante, ale vicepremierului Marian Neacșu la Metrorex Vicepremierul Marian Neacșu este preocupat, in ultima perioada, de cine ramane in conducerea Metrorex, dar și de protejarea intereselor unei anumite firme care are afaceri la metrou. De la inceputul acestui an, vicepremierul Marian Neacșu este foarte atent la orice mișcare de personal sau financiara de la Metrorex SA. Mai nou, el este preocupat […] The post Presiunile surprinzatoare, dar constante, ale vicepremierului Marian Neacșu la Metrorex appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un incident neprevazut a avut loc la metrou in seara de miercuri, 5 iunie 2024. Metrorex a transmis ca o posibila tentativa de suicid ar fi avut loc la stația Aurel Vlaicu, iar circulația metroului pe magistrala 2 este perturbata temporar. „Metrorex informeaza ca astazi, 5.06.2024, in jurul orei 18.45,…

- Un incident tragic a avut loc la metrou, luni, 27 mai, in timpul pranzului, in stația „Eroilor”, conform anunțului facut de Metrorex. Potrivit informațiilor preliminare, incidentul pare sa fie rezultatul unei posibile tentative de suicid. Serviciul Mobil de Urgența, Reanimare și Descarcerare (SMURD)…

- Intr-o mișcare neașteptata in lumea fotbalului romanesc, Gheorghe Falca, fost primar al Aradului și acum europarlamentar PNL, a anunțat ca va deveni acționar la CFR Cluj, una dintre cele mai titrate echipe din Romania in ultimul deceniu. „Eu am fost in spatele echipei UTA cand a pornit din Liga 4. Am…

- Curtea de Justiție a Uniunii Europene a respins cererea Forumului Judecatorilor din Romania, care solicita ca faptele de corupție ale magistraților sa ramana sub competența DNA, așa cum era pana in 2018. CJUE a stabilit ca nu exista nicio norma europeana care sa impiedice organizațiile neguvernamentale…

- Anunțul de participare la licitația deschisa in vederea identificarii proiectanților și constructorilor care sa aduca metroul de la Gara de Nord la Gara Progresul este public in Sistemul Electronic de Achiziții Publice Sectorul 4 al Municipiului București, in calitate de lider de asociere (alaturi de…

- Dupa mai multe amanari, primul tren Alstom fabricat in Brazilia a ajuns in depoul Metrorex. I-au trebuit doi ani. Metrorex anunța ca astazi, 25.04.2024, la ora 1:30, noul tren Metropolis produs de Alstom Transport SA in Brazilia a sosit la Depoul Berceni. Trenul cu indicativul 1402-2402, denumit ”Giurgiu”,…

- Managerul Spitalului de Urgența Sf. Pantelimon inca mai cauta sursa care a transmis presei informațiile legate de cele 20 de decese misterioase. Adevarul treneaza insa. Managerul de la Sf. Pantelimon, Bogdan Socea, a avut o ieșire virulenta la adresa fostei șefe a secției de ATI, pe care a acuzat-o…

- Intr-un gest cu totul neașteptat, filialele locale ale Partidului Național Liberal și ale Uniunii Salvați Romania au semnat un protocol de alianța pentru participarea comuna la alegerile locale din localitațile Intorsura-Buzaului și Agigea. Aceasta mișcare politica semnificativa a fost anunțata de catre…