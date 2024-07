Stiri pe aceeasi tema

- Joe Biden a respins din nou presiunile care se fac asupra sa de a se retrage din cursa, mai ales dupa dezbaterea pe care a avut-o cu contracandidatul sau republican, Donald Trump. Propriii sai colegi i-au cerut acest lucru. Biden spune ca nu se retrage Presedintele american in functie le-a dat asigurari…

- Presedintele american Joe Biden a promis miercuri, in timpul discutiilor avute cu personalul de campanie si in intalnirile cu legislatorii si guvernatorii democrati, sa ramana in cursa prezidentiala din 2024. Biden incearca sa dea asigurari ca poate sa se mențina in competitia cu republicanul Donald…

- Joe Biden acorda primul interviu dupa dezbaterea de saptamana trecuta cu Donald Trump, in timp ce numarul politicienilor democrați care ii cer președintelui sa se retraga din cursa pentru Casa Alba este...

- Un congresman democrat de rang inalt i-a cerut marți președintelui american Joe Biden sa se retraga din cursa pentru Casa Alba, invocand, printre altele, performanța sa dezastruoasa in dezbaterea cu Donald Trump desfașurata joi.

- Un congresman democrat de rang inalt i-a cerut marti presedintelui american Joe Biden sa se retraga din cursa pentru Casa Alba, invocand, printre altele, performanta sa dezastruoasa din dezbaterea cu republicanul Donald Trump.

- Principalii lideri ai Partidului Democrat au exclus, duminica, posibilitatea inlocuirii președintelui Joe Biden in candidatura la alegerile prezidențiale din noiembrie, in urma unei prestații dezastruoase la dezbaterea de vineri, relateaza Reuters.

- Consiliul editorial al prestigiosului cotidian american The New York Times i-a cerut vineri presedintelui Joe Biden sa se retraga din cursa electorala pentru Casa Alba, dupa dezbaterea dezastruoasa cu Donald Trump din ziua precedenta.

- Prestația lui Biden la dezbatere a declanșat un semnal de alarma in randul democraților de top, determinandu-i pe unii sa se intrebe deschis daca actualul președinte american poate ramane in fruntea listei democrate. Ana Maria Pacuraru: O noapte tulburatoare la dezbaterea prezidențiala - implicațiile…