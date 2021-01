Presiuni mafiote ale directorului Romsilva Iași asupra activiștilor de mediu. O sesizare transformată în hărțuire și intimidare Gașca celor care distrug flora și padurile din Iașului se marește. Padurarilor și șefilor corupți din silvicultura ieșeana, drujbarilor de profesie și taietorilor ilegali de paduri, li s-au adaugat și pasionații de offroad. Activiștii de mediu din Iași au de luptat acum cu o noua amenințare asupra naturii, venita din partea practicanților de offroad și a duplicitații acestora, a lipsei de caracter și de orice fel de responsabilitate fața de natura. “In toamna 2019, primavara lui 2020, gasim padurea ințesata de benzi marcate Adventure 4×4 folosite pentru traseele lor. Un coleg le scrie frumos… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

Sursa articol si foto: 7est.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Exista o casa ieftina care se ridica in doar 6 zile. Care este secretul ei, de fapt, și cat de avantajoasa este aceasta șocuința, citiți in articolul de mai jos. Cum sa beneficiezi de facturi mai mici cu 70%. Ce ar trebui sa faci Casa ieftina care se ridica in 6 zile se numește Themodul. […] The post…

- Romanii sunt puțin mai aproape de momentul in care vor putea calatori fara viza in Statele Unite. In acest moment, potrivit ambasadorului SUA, Adrian Zuckerman, Romania are o rata de refuz de 10%, iar cand rata va scadea sub 3 procente țara noastra va intra in programul Visa Waiver, care permite calatorii…

- Aseara, in Monitorul Oficial al Romaniei Partea I numarul 1166 a fost publicat Decretul 1.037 din 2 decembrie 2020 privind acordarea gradului profesional de chestor de politie unui comisar sef de politie din Ministerul Afacerilor Interne.Astfel, conform actului normativ la care facem referire, "in temeiul…

- Finalizarea gazoductului BRUA reprezinta o investitie extrem de importanta pentru Romania si pentru Europa, permitand astfel diversificarea surselor de aprovizionare cu gaz natural ale Uniunii Europene, a declarat sambata, premierul Ludovic Orban, prezent in localitatea Jupa din judetul Caras-Severin,…

- Procurorii efectueaza mai multe percheziții duminica seara la Spitalul Județean din Piatra Neamț, informeaza postul Digi24. Potrivit sursei citate, procurorii ridica in aceste momente mai multe documente pe care urmeaza sa le analizeze. Citeste si: VIDEO - Ludovic Orban recunoaște: 'La instalațiile…

- Vanatoarea pentru gasca de vara și garlita mare a fost suspendata prin hotarare judecatoreasca. Decizia aparține Curții de Apel Tg.Mureș care a avut in vedere cotele de vanatoare stabilite pentru perioada urmatoare. Decizia nu este definitiva, dar este executorie de la momentul pronunțarii, potrivit…

- Curtea de Apel Targu Mureș a decis, pe 28 octombrie, suspendarea vanatorii pentru doua specii de gasca, pentru care cotele de vanatoare erau ingrijorator de mari. Instanța a admis astfel o cerere formulata de Asociatia OTUS. Decizia nu este definitiva, dar este executorie de la momentul pronunțarii. …

- Laszlo Dioszegi, finanțatorul lui Sepsi Sf. Gheorghe, se declara dezamagit de atitudinea jucatorilor sai din eșecul cu Academica Clinceni, scor 0-2. Seria de 4 victorii consecutive a celor de la Sepsi a fost intrerupta de Clinceni, revelația acestui sezon de Liga 1. Laszlo Dioszegi nu a ințeles lipsa…