Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile ruse au anuntat, marti seara, lansarea unei noi anchete pentru fraude in cazul disidentului Aleksei Navalnii, aflat in Germania dupa un atac neurotoxic, informeaza cotidianul Le Figaro, potrivit MEDIAFAX. Comitetul rus pentru Investigatii a anuntat initierea unei anchete privind…

- Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a negat ca serviciile secrete din țara sa s-ar afla in spatele tentativei de asasinat a opozantului Aleksei Navalnii, otravit in luna august a acestui an, informeaza The Moscow Times.„Nu l-am otravit noi, cine are vreo treaba cu el? Daca cineva ar fi vrut sa-l otraveasca,…

- Președintele rus Vladimir Putin a negat ca serviciile secrete rusești s-ar afla in spatele tentativei de asasinat a opozantului Alexesi Navalnii, otravit cu Noviciok in luna august a acestui an, informeaza The Moscow Times. „Nu l-am otravit noi, cine are treaba cu el? Daca cineva chiar ar fi vrut sa-l…

- „Nu am îndoieli ca Putin a ordonat sa fiu otravit”, a declarat Aleksei Navalnîi, avocat și oponent al lui Vladimir Putin, într-un interviu acordat cotidianului italian La Repubblica, la trei luni dupa ce a parasit Spitalul Charité din Berlin, unde a ramas mai bine…

- Rusia respinge concluziile unei anchete jurnalistice potrivit careia o celula din cadrul Serviciului federal rus de securitate FSB l-a otravit pe opozantul rus Aleksei Navalnii cu Noviciok si catalogheaza aceasta lectura drept „amuzanta”, relateaza Reuters.

- Potrivit Bellingcat, trei dintre acesti barbati - carora le dezvaluie numele si publica imagini in care apar - l-au urmarit pe Navalnii in 37 dintre calatoriile sale. Ei se aflau in apropiere de Navalnii atunci cand opozantul ar fi fost otravit, in august, in Siberia cu un agent neurotoxic. Un critic…

- Opozantul rus Aleksei Navalnii, unul dintre principalii adversari politici ai presedintelui Vladimir Putin si care a fost otravit in luna august cu Noviciok, a fost urmarit si monitorizat indeaproape de agenti FSB specializati in neurotoxine si substante paralizante, inaintea tentativei de asasinat…

- Vladimir Putin spune ca nu vede niciun motiv pentru deschiderea unei anchete in Rusia in cazul otravirii principalului sau opozant Aleksei Navalnii, victima, potrivit Germaniei, Frantei si Suediei, a unui atac cu un agent neurotoxic din gama de otravuri Noviciok.