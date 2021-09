Presiuni din partea premierului Cîțu: Secretarii de stat ai miniștrilor USR, somați să se prezinte la ședința de guvern Secretarii de stat ai miniștrilor USRPLUS ar fi fost somați de premierul Florin Cițu sa participe la ședința de Guvern de miercuri seara, potrivit unor surse din cadrul USRPLUS. „Secretarii de stat ai miniștrilor USR sunt amenințați de Cițu daca nu se prezinta la ședința de guvern. Este ilegal, nu au ordin de delegare, este uzurpare de calitați și uz de fals, ministrul este unicul reprezentant legal”, au precizat, pentru MEDIAFAX, surse din cadrul USRPLUS. Reprezentanții formațiunii au reacționat, printr-un comunicat de presa, cu privire la „amenințarile asupra secretarilor de stat PNL din ministerele… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

